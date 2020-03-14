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«Любая игра крайняя, стадион не должен пустовать». Полузащитник «Оренбурга» Кулишев о матче со «Спартаком»

11:43
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Полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев перед домашним матчем 22-го тура РПЛ со «Спартаком» отметил, что его команда очень рассчитывает на поддержку болельщиков несмотря на непростую ситуацию в мире из-за коронавируса.

— Постараемся порадовать болельщиков, — сказал Кулишев. — Я считаю, что они должны прийти поддержать. Тем более, что такая ситуация и любая игра крайняя. Нам нужна поддержка, на прошлом матче со «Спартаком» стадион был забит и мы победили. Поэтому считаю, что стадион не должен пустовать.

Матч «Оренбург» — «Спартак» начнется в 14.00 по московскому времени, «СЭ», проведет его текстовую трансляцию.

Оренбург — Спартак

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