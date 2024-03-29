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Лунев — о посещаемости матчей чемпионата Азербайджана: «Печальное зрелище»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев сравнил посещаемость матчей РПЛ и чемпионата Азербайджана.

«В Воронеже полные трибуны, в Краснодаре тоже много болельщиков. У «Зенита» почти забиты трибуны. Не так, как раньше, но хорошо заполненные. Понятное дело — без фанатов не прямо хорошо. В Азербайджане стадионы вмещают 10-15 тысяч, а приходят 2-3. Печальное зрелище», — цитирует Лунева Sport24.

32-летний россиянин перешел в «Карабах» летом прошлого года. В текущем сезоне он провел 26 матчей за команду во всех турнирах, пропустил 35 мячей и 8 раз отыграл на ноль.

Источник: Sport24
Андрей Лунев
Футбол
ФК Карабах
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

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Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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