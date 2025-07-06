Кологривый рассказал о встрече с Тюкавиным: «Хороший парень»

Известный актер Никита Кологривый в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о встрече с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.

— Как посидели с Тюкавиным в ложе на игре «Динамо» с «Партизаном»?

— Офигенно! Хорошо пообщались, хороший парень. Рад, что было много детей: бегают, шарфы. Классная атмосфера, рабочая, интересная. Я просто наблюдаю с творческой стороны. Мне интересны тонкости. Смотрю, как существует фанатский сектор, смотрю на ребят, которые ходят и ищут, что перехватить.

4 июля бело-голубые обыграли «Партизан» (3:1) в BetBoom Братском кубке.