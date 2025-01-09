Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Возможно, кто-то приезжает в Россию из-за денег, но я здесь, чтобы развиваться»

Полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о финансовой мотивации футболистов к переезду в Россию.

«Возможно, кто-то правда приезжает сюда из-за денег. Моя зарплата здесь тоже стала выше, но я здесь не из-за этого, а для того, чтобы развиваться как игрок. Говорить за всех я не могу», — сказал Тичич «СЭ».

24-летний словенец присоединился к «Пари НН» летом 2024 года.