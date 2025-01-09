Агент Фомина назвал маловероятным переход хавбека в Европу

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина, поделился мнением о будущем игрока.

«Предложений из Европы по Фомину пока нет. Трансфер зимой маловероятен», — цитирует агента «РБ Спорт».

Фомин в этом сезоне забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Динамо». Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.