Кавазашвили о потенциальных новичках «Зенита»: «За короткий период игрок не сможет притереться»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Зенит» освобождается от нескольких основных игроков, Клаудиньо вроде возвращается домой в Бразилию. Я не знаю, на кого они рассчитывают. Но у этой команды всегда высокие амбиции, «Зенит» всегда пополняют дорогие игроки, которые играть могут. Но, когда в новую команду приходит игрок, он должен притереться, он должен понять, как команда играет. За короткий период он этого сделать не сможет», — цитирует Кавазашвили Vprognoze.

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место, уступая лидеру «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.