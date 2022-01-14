Лука Каттани: «Летнюю трансферную кампанию «Спартака» нужно готовить уже сейчас»

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани во время пресс-конференции прокомментировал работу клуба с агентами, а также рассказал, когда завершиться зимняя трансферная кампания красно-белых.

— Вы сказали, что «Спартак» не клуб агентов. Можете расшифровать?

— Я говорил о последнем периоде в «Спартаке», который был не достаточно хорошим. Последние пять-семь игроков, которые уже приехали в клуб, это не футболисты, которых кто-то предложил. Это «Спартак» сказал, что хочет игрока. Часто ты говоришь агенту подобрать правого защитника. За каждым трансфером есть конкретная стратегия, но я не хотел обидеть агентов и менеджеров.

— При этом в «Спартаке» много игроков Павла Андреева. Можно сказать, что он главный агент клуба?

— Кому бы не принадлежали игроки, идея их пригласить в клуб принадлежала Луке Каттани. Иногда ты не знаешь условия, при которых игрок окажется в клубе. Тогда ты звонишь агенту и уточняешь некоторые детали. Нет смысла упираться в детали трансферной стратегии.

— Завершится ли зимняя трансферная кампания после того, как клуб избавится от легионера?

— Если мы говорим об основном составе зимней трансферной кампании, то да. Но я бы хотел, чтобы и «Спартак-2» становился лучше. Надо готовить летнюю трансферную кампанию, и ее нужно готовить уже сейчас.