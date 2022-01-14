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Каттани: «Мы определились с легионером, который покинет клуб»

Каттани рассказал, будет ли «Спартак» продавать своих легионеров
Владимир Пушкарев
,  
Сергей Федоров

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани на пресс-конференции рассказал, может ли лимит на легионеров помешать московскому клубу.

— Будет ли лимит на легионеров мешать «Спартаку» в достижении целей?

— До моего прихода проблем не было. С Николссоном у нас есть сложность с девятым игроком. Такой игрок может обойтись очень дорого, цена может вырасти в два раза. Посмотрите, сколько стоят нападающие в январе. Это не тот месяц для покупки нападающих. Это мой личный риск, я взял его на себя. Поверьте, за этой покупкой есть конкретная стратегия.

Функционер также ответил на вопрос о том, планирует ли «Спартак» в ближайшее время продавать своих легионеров.

— Мы работаем над этим. Есть разные варианты. У «Спартака» хорошие игроки, они котируются на рынке. Вчера вечером мы были близки к тому, чтобы решить эту проблему. Я чувствую уверенность на этот счет, меня поддерживает клуб. Не ожидал такой степени поддержки со стороны клуба. Одна из проблем — ограниченный тайминг. «Спартак» помогает мне в том, чтобы я лучше все успевал. Я чувствую очень серьезную ответственность, чтобы отблагодарить клуб. Конечно, мы определились с легионером, который покинет клуб. Все в голове. У нас есть девять легионеров.

После 18 туров РПЛ «Спартак» с 23 очками расположился на 9-м месте.

ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
4
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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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