Каттани: «Мы определились с легионером, который покинет клуб»

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани на пресс-конференции рассказал, может ли лимит на легионеров помешать московскому клубу.

— Будет ли лимит на легионеров мешать «Спартаку» в достижении целей?

— До моего прихода проблем не было. С Николссоном у нас есть сложность с девятым игроком. Такой игрок может обойтись очень дорого, цена может вырасти в два раза. Посмотрите, сколько стоят нападающие в январе. Это не тот месяц для покупки нападающих. Это мой личный риск, я взял его на себя. Поверьте, за этой покупкой есть конкретная стратегия.

Функционер также ответил на вопрос о том, планирует ли «Спартак» в ближайшее время продавать своих легионеров.

— Мы работаем над этим. Есть разные варианты. У «Спартака» хорошие игроки, они котируются на рынке. Вчера вечером мы были близки к тому, чтобы решить эту проблему. Я чувствую уверенность на этот счет, меня поддерживает клуб. Не ожидал такой степени поддержки со стороны клуба. Одна из проблем — ограниченный тайминг. «Спартак» помогает мне в том, чтобы я лучше все успевал. Я чувствую очень серьезную ответственность, чтобы отблагодарить клуб. Конечно, мы определились с легионером, который покинет клуб. Все в голове. У нас есть девять легионеров.

После 18 туров РПЛ «Спартак» с 23 очками расположился на 9-м месте.