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Cамедов о необходимости лимита на легионеров: «Почему во всем виноваты русские футболисты, а иностранцы белые и пушистые?»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

— Нужен ли лимит на легионеров?

— Нужен.

— Который есть сейчас?

— Я начинал играть без лимита. Потом он появился. Русские игроки должны находиться на поле. Может быть, формула 4-7. Или 5-6. Что-то такое. 4-7, наверное, было бы неплохо. Но лимит должен быть.

— Объясни смысл лимита.

— Почему к нам должны ехать низкосортные иностранцы, которые будут хуже, но им можно платить меньше? Почему они должны занимать места русских футболистов? Почему в Италию или Англию должны приезжать футболисты только высокого уровня?

Вопросов нет — сделайте тогда так же в России, чтобы сюда приезжали только сборники. Пусть сделают. Потому что все ведется в ключе того, что русские футболисты зажрались. Но это же не так. Понятно, что есть те, кто ведет себя неправильно. Но все через призму того, что во всем виноваты русские футболисты. Иностранцы же белые и пушистые. Русский человек в футболе изначально в проигрышной ситуации. У нас все построено так.

— Зарплаты не портят русских игроков из-за лимита?

— Кого портят, кого-то нет. Так же и с иностранцами. Некоторые из них гуляют по Москве, ходят по разным заведениям, но почему-то это нигде не обсуждается. Везде обсуждается, что портится исключительно российский игрок. Это несправедливо.

— Почему так происходит?

— Все дело в менталитете. Например, Павлюченко приезжает в Англию, и ему предъявляют англичане, если что-то не так. А почему мы не можем предъявлять бразильцу, который приехал сюда?

Александр Самедов
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 - : -
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