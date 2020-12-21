Лучший футболист России в 2020 году. Версия тренера «Арсенала» Парфенова

«СЭ» назвал лучшего футболиста 2020 года в России — им стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов на первое место поставил полузащитника ЦСКА Николу Влашича. Также в его пятерку вошли: Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Самюэль Жиго («Спартак»).

Влашич по итогам голосования набрал 251 балл. Вторым оказался полузащитник Алексей Миранчук, перешедший из «Локомотива» в «Аталанту» (113), третьим — Роман Зобнин из «Спартака» (106). Двукратный лауреат премии, форвард «Зенита» Артем Дзюба на этот раз финишировал пятым с 82 баллами, а строчкой выше расположился вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (98).