Луческу рассказал, что нужно Семаку для успешной работы в Европе

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился с «СЭ» мнением о победе сине-бело-голубых в чемпионате России.

— Какова роль Семака в успехе? Есть скептики, которые сомневаются в его таланте.

— Нет, Семак — отличный тренер! Он проделал огромную работу, создавая нужную атмосферу внутри команды. Поверьте мне, это очень сложно. Конечно, ему помогло то, что у клуба была возможность усилить состав и приобрести необходимых игроков. «Зенит» брал тех, кто нужен. Если бы в мой сезон у «Зенита» был хотя бы Ракицкий, то все могло сложиться по-другому. Но я должен был играть с Кришито в центре обороны...

— У Семака есть поклонники, которые считают, что он может сделать успешную тренерскую карьеру за рубежом.

— Думаю, он пока все-таки должен думать о «Зените» и сделать все для того, чтобы хотя бы преодолеть групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне. Успех в Европе очень важен. За рубежом мало кто следит за чемпионатом России. Любой тренер создает себе имя только результатами на международной арене. Кроме того, тренерам из Восточной Европы сложно попасть в профессиональный футбол на Западе.

— Почему?

— Там другой футбол, другое отношение к тренерам. Ты должен владеть тремя-четырьмя языками, чтобы напрямую общаться с игроками, без переводчика. А еще там совсем другая пресса. Давление СМИ в России — ничто по сравнению с давлением СМИ на Западе. Я работал в Италии и знаю, о чем говорю. (Гоша Чернов)