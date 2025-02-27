Луценко поделился мнением об участии «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко оценил шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Меня не удивляет, что Станкович нигде впрямую не говорить про борьбу за чемпионство. Если у них пойдет хорошая серия, тогда можно будет говорить. А сейчас они спокойно работают. В любом случае со Станковича будет большой спрос. «Спартак» — самый популярный клуб страны. Условно говоря, он всегда будет под микроскопом», — цитирует Луценко «РБ Спорт».

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице с 37 очками. 2 марта «Спартак» на своем поле проведет матч 19-го тура РПЛ с «Оренбургом», игра начнется в 16.30 по московскому времени.