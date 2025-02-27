«Зенит» вошел в тройку самых популярных клубов среди жителей Москвы

За «Зенит» болеют 19 миллионов россиян в возрасте от 14 до 65 лет, сообщает пресс-служба петербургского клуба со ссылкой на исследование международной компании GfK.

Также отмечается, что сине-бело-голубые являются вторым по популярности клубом после местного в Казани, Краснодаре, Самаре и Калининграде, а по числу болельщиков в Москве «Зенит» — в тройке самых популярных футбольных клубов.

Исследование проводилось среди городского и сельского населения России в 2024 году методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 10 500 респондентов.

Петербургская команда является десятикратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка России и девятикратным обладателем Суперкубка страны.

В этом сезоне после 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками.