В «Спартаке» рассказали об изменениях в тренерском штабе

Антонио Хесус Санчес приступил к работе тренером по физподготовке в «Спартаке»

Испанский специалист Антонио Хесус Санчес приступил к работе в качестве тренера по физподготовке в московском «Спартаке». Об этом «СЭ» рассказали в пресс-службе клуба. Ранее работавшая с первой командой Ольга Смирнова вернулась в Академию имени Федора Черенкова.

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

«По решению тренерского штаба Ольга Смирнова вернулась на работу в Академию, а к основе присоединился испанский специалист Антонио Хесус Санчес. Он уже помогал готовить команд к последним матчам», — сообщили в пресс-службе.

«Спартак» с 27 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

2 апреля в Москве на «РЖД Арене» «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.