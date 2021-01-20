Ловрен рассказал, когда планирует начать говорить на русском языке в «Зените»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, что Анатолий Тимощук помогает ему адаптироваться в команде. Хорват добавил, что они с украинцем часто шутят на немецком языке.

— Как проходит ваше изучение русского языка? — вопрос Ловрену.

— Я многое понимаю — процентов 60-70. Но у меня еще есть тут переводчик... Вы его знаете — его зовут Анатолий Тимощук. Он постоянно переводит мне на немецкий язык установки, но я прошу его это не делать, так как хочу слушать главного тренера, ведь так я легче усвою русский язык. Надеюсь, в следующем сезоне буду свободно говорить на русском.

— Вы с Тимощуком очень эмоционально общаетесь вне поля и на нем. О чем?

— В основном шутим на разные темы. Например, я могу сделать ему длинную передачу, чтобы посмотреть на его технику приема мяча. От него мяч, конечно, отскакивает на два-три метра, и я кричу Тимо: «О-о, вот она — техника «Баварии»!». Он же дерево, хаха!

— Вы же с Тимощуком можете говорить на украинском.

— Думаю, что Тимо просто не хочет забывать немецкий, дело в этом. Для меня легче говорить на украинском, ведь он чем-то похож на хорватский. Но и немецкий для меня не проблема, ведь я рос в Германии.

(Гоша Чернов)

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