Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о том, что думает о вакцинации футболистов от коронавируса Covid-19.

— Весной вы через соцсети поддерживали тех, кто отрицает коронавирус. Ваше мнение изменилось? — вопрос Ловрену.

— Слушайте, я никогда не говорил, что коронавируса не существует. Я лишь говорил о свободе выбора. Я хочу, чтобы каждый мог выбирать. Нельзя увольнять кого-то за то, что он не ставит прививку. Повторюсь: это нарушение человеческих прав.

— Весной активно ходили слухи о том, что Билл Гейтс собирается чипировать население Земли. Вы тогда написали ему в Instagram: «Игра окончена, Билл. Люди не слепы». Что вы имели в виду?

— Я говорил о вакцинации, о чипировании.

— Почему вы считаете, что это идет от Гейтса и что это опасно?

— Я не думаю, что это опасно. Я не говорю, что в коронавирусе виноват 5G. Просто хочу, чтобы у людей была свобода выбора, а не насильная вакцинация.

(Гоша Чернов)

«Если придется выбирать, то выберу вакцину из России». Захватывающее интервью Деяна Ловрена