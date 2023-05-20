Ловчев заявил, что в матче «Спартак» — ЦСКА нет ярко выраженного фаворита

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Если брать в расчет соотношение сил, то на бумаге сильнее, конечно же, ЦСКА. Так было и перед матчем с «Зенитом»: все тоже были уверены в его превосходстве. Но на деле «Спартак» показал достойную игру и не смотрелся хуже, забил два мяча и даже в меньшинстве играл очень хорошо. Да, проиграли, но на результат повлияли судейские ошибки, которых, я надеюсь, в московском дерби не будет. Поэтому в дерби нет ярко выраженного фаворита, будет равная игра», — приводит слова Ловчева RT.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.