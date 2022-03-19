Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил судейство в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:1).

В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» — «Спартак» футболист хозяев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках.

«Арбитр уже готов пойти на перерыв, происходит этот момент, лежит и корчится игрок, а он даже не обращает на это внимания. Это издевательство над футболом. Я хотел бы, чтобы на месте Айртона был судья Иванов. Чтобы он ему сломал ноги.

Я за 10 лет не получил ни одной карточки. И когда я вижу такое безобразие... Ребята, наносится травма. От этого исходить надо. Не видит здесь травму только тот человек, который не хочет ее видеть», — сказал Ловчев в эфире "Матч Премьер".

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что у Айртона контузия кости и мышц голени.