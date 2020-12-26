Экс-полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев объяснил «СЭ», в чем причина провальных результатов наших команд на международной арене.

— О нашем, не побоюсь этого слова, позоре сегодня говорят вскользь, — сказал Ловчев. — Такие выступления — самый настоящий позор. В советское время за такие результаты расформировали бы половину команды. Теперь надо спросить людей, которые когда-то сказали, что при переходе на систему осень-весна наши команды начнут хорошо выступать в еврокубках. Эти люди, сидя в своих кабинетах, не понимают, как строится футбол. Это не зависит от системы осень-весна или весна-осень. Самое главное — уметь правильно вести футбольное хозяйство. Под этим я понимаю, в первую очередь, детский футбол.

У нас очень много академий в стране: «Спартак», ЦСКА, «Динамо». А игроки сборной откуда? Газинский — Комсомольск-на-Амуре, Ерохин, Соболев — Барнаул, Зобнин — Иркутск, Головин -Калтан. В этих городах футбола в жизни не было. Где наши хваленые академии? Пацаны сами, без учителей и тренеров вышли в люди. Об этом надо задуматься, а не о системе весна-осень.

(Владимир Пушкарев)