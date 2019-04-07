20:13 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" - "Зенит": Ракицкий открыл счет в матче

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"Зенит" вышел вперед в матче 22-го тура премьер-лиги против "Локомотива". На 54-й минуте отличился защитник Ярослав Ракицкий, забивший гол прямым ударом со штрафного. 

 

Локомотив - Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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