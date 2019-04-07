"Локомотив" - "Зенит": Ракицкий открыл счет в матче

"Зенит" вышел вперед в матче 22-го тура премьер-лиги против "Локомотива". На 54-й минуте отличился защитник Ярослав Ракицкий, забивший гол прямым ударом со штрафного.
📹 Второй гол Ярослава Ракицкого в РПЛ и вновь прямым ударом со штрафного!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 апреля 2019 г.
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