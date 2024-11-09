«Локомотив» вышел вперед благодаря второму голу Батракова с пенальти

«Локомотив» вышел вперед в матче 15-го тура РПЛ с «Факелом» благодаря голу полузащитника Алексея Батракова с пенальти.

Этот мяч стал для 19-летнего россиянина вторым в матче.

В текущем сезоне на счету Батракова 11 голов и 8 голевых передач за 18 матчей во всех турнирах.