Два гола Батракова с пенальти принесли «Локомотиву» победу над «Факелом»

«Локомотив» на своем поле обыграл «Факел» в матче 15-го тура чемпионата России — 2:1.

Полузащитник железнодорожников Алексей Батраков оформил дубль — он забил с пенальти на 29-й и 90+2-й минутах встречи. Автором единственного гола воронежцев стал Евгений Марков.

«Локомотив» набрал 34 очка и вышел на промежуточное второе место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей. «Факел» с 12 баллами идет на 14-й позиции.