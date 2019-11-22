«Локомотив» в гостях обыграл «Тамбов», Крыховяк оформил дубль

«Локомотив» победил «Тамбов» в гостевом матче 17-го тура премьер-лиги (3:2). Дублем в составе железнодорожников отметился хавбек Гжегож Крыховяк, еще один гол в свои ворота забил защитник Адессойе Ойеволе. У «Тамбова» отличились нападающий Владимир Обухов и полузащитник Михаил Костюков.

«Локомотив» набрал 34 очка и остался на 2-м месте в турнирной таблице. «Тамбов» с 17 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

«Тамбов» — «Локомотив» (Москва) — 2:3 (1:2)

Голы: Крыховяк, 29 (0:1). Ойеволе, 33 — в свои ворота (0:2). Обухов, 39 (1:2). Костюков, 47 (2:2). Крыховяк, 56 (2:3).

«Тамбов»: Шелия, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Рыбин, Тетрашвили, Карасев (Часовских, 77), Костюков (Хосонов, 72), Чуперка, Килин, Обухов (Мамтов, 87).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Хеведес, Мурило, Чорлука (Кверквелия, 46), Рыбус, Ал.Миранчук, Баринов, Крыховяк, Коломейцев, Ант.Миранчук, Эдер (Идову, 90+2).

Предупреждения: Костюков, 35. Баринов, 65.

Судьи: Кукуян (Сочи). Ширяев (Ставрополь), Жвакин (Ленинградская область).

22 ноября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

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