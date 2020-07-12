«Локомотив» ушел от поражения в матче с «Уфой». Фарфан вышел и забил впервые за год

«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура Тинькофф-чемпионата России — 1:1. Счет в первом тайме с пенальти открыл Даниил Фомин.

На 70-й минуте в составе «Локо» появился Джефферсон Фарфан. Для перуанца этот матч был первым официальным с 22 июня 2019 года и первым в премьер-лиге с 4 мая. Через 11 минут после появления он забил ответный мяч и принес железнодорожникам очко.

Главный тренер «Локо» Марко Николич четвертый раз подряд играет вничью и еще ни разу не проигрывал в России (2 победы, 4 ничьи в шести играх).

Уфимцы продлили беспроигрышную серию до восьми игр (2 победы, 6 ничьих). Последний раз команда Вадима Евсеева уступала «Краснодару» 1 марта.

В таблице РПЛ «Локо» идет на втором месте, «Уфа» — шестая.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Уфа» — 1:1 (0:1)

Голы: Фомин, 39 — с пенальти (0:1). Фарфан, 81 (1:1).

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Чорлука (Кверквелия, 90+2), Живоглядов (Фарфан, 70), Мурило (Жемалетдинов, 46), Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Рыбчинский, 46), Магкеев, Эдер (Сулейманов, 70).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов, Терентьев, Круговой, Фомин, Безденежных, Голубев, Урунов (Тилль, 90+2), Козлов (Вомбергар, 90+2), Бизяк (Емельянов, 73).

Предупреждения: Мурило, 38. Урунов, 42. Крыховяк, 49. Сухов, 52. Бизяк, 72. Фарфан, 74.

Судьи: Безбородов. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Мосякин (Москва).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Калугин (Москва).

12 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».