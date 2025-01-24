«Локомотив» в товарищеском матче уступил корейскому «Ульсану»

«Локомотив» на тренировочном сборе проиграл корейскому «Ульсану» — 0:1.

Железнодорожники пропустили единственный гол в концовке — на 89-й минуте.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Россия) — «Ульсан» (Корея) — 0:1 (0:0)

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков в 18 турах.