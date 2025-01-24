Смородская: «Пункт о запрете на компьютерные игры в контракте — действенный способ»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала идею о внесении пункта, запрещающего футболистам клубов РПЛ играть в компьютерные игры, в договоры спортсменов.
«Думаю, пункт о запрете на компьютерные игры в контракте — действенный способ. Но как только они уедут с базы, то будут делать, что хотят. Если у человека нет головы, то и штраф не поможет», — цитирует Смородскую Legalbet.ru.
13 октября Telegram-канал Mash сообщил, что «Зенит» ограничил игру нападающего команды Александра Соболева в компьютерные игры.
Источник: Legalbet.ru
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|
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|
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|2
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|
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|28.02
|19:00
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|- : -
|1.03
|14:00
|
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|16:30
|
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|
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|1.03
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Спартак
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|1
|1
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|1
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