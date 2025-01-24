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Билялетдинов призвал запретить футболистам компьютерные игры

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов призвал запретить футболистам компьютерные игры.

«Компьютерные игры оказывают негативное влияние на футболистов и не только на них. Они вызывают чрезмерное влечение. Скажите алкоголику, что он лишнее пьет, но он же не согласится. Компьютерные игры поглощают мозговую деятельность. Они зомбируют человека. Это игровые наркоманы. Целое поколение воспитано на всяких стрелялках и пулялках. Люди неадекватно оценивают реальность. В сутках всего 24 часа, проводить дни и ночи за компьютерными играми — это психическое отклонение. Это подавляет человека и отвлекает. Тем более, если спортсмен занимается этим вместо отдыха. Стоит запретить компьютерные игры футболистам, если другого выхода нет», — заявил Билялетдинов Legalbet.ru.

В январе футболист «Порту» Пепе по собственному желанию не явился на матч чемпионата Португалии против «Жил Висенте». Позже стало известно, что он провел время за игрой в Counter-Strike до двух часов ночи накануне игры.

Источник: Legalbet.ru
Ринат Билялетдинов
Футбол
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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