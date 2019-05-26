"Локомотив" – "Уфа": Фернандеш забил прямым ударом со штрафного

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш отличился в матче 30-го тура чемпионата России против "Уфы"​ (1:0).

Португалец ударом со штрафного обвел стенку и отправил мяч в верхний угол ворот уфимской команды.

Для 33-летнего Фернандеша это 4-й мяч в премьер-лиге этого сезона.