14:40 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" – "Уфа": Фернандеш забил прямым ударом со штрафного

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Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш отличился в матче 30-го тура чемпионата России против "Уфы"​ (1:0).

Португалец ударом со штрафного обвел стенку и отправил мяч в верхний угол ворот уфимской команды.

Для 33-летнего Фернандеша это 4-й мяч в премьер-лиге этого сезона.

 

Локомотив – Уфа

 

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