"Локомотив" – "Уфа": Фернандеш забил прямым ударом со штрафного

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш отличился в матче 30-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:0).
Португалец ударом со штрафного обвел стенку и отправил мяч в верхний угол ворот уфимской команды.
Для 33-летнего Фернандеша это 4-й мяч в премьер-лиге этого сезона.
🔥 Мануэл Фернандеш забивает ударом со штрафного.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 26 мая 2019 г.
💻 Смотрите #ЛокоУфа по подписке: https://t.co/HlCGdEaZHM
📱 Разовая трансляция: https://t.co/akODxjMyyEhttps://t.co/rUK2NzsyDd
Загрузка...