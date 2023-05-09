«Зенит» заключил соглашение со спортивным центром из Катара

«Зенит» заключил соглашение со спортивным центром из Катара Aspire Zone Foundation, сообщает пресс-служба питерцев.

Договор касается сотрудничества в сфере спортивных инноваций в области образования и спортивных сооружений. Соглашение рассчитано на два года.

Отмечается, что партнерство предполагает проведение товарищеских игр и организацию сборов, стажировку и консультации тренеров, а также обмен опытом по оптимизации тренировочного процесса.