«Локомотив» сыграет против команды из Гибралтара на тренировочном сборе в Испании

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала список соперников железнодорожников на первом сборе в Марбелье (Испания).

23 января команда Марко Николича сыграет против «Линкольна» из Гибралтара, а 27 января — со шведским «Эстерсундом». Имена дальнейших соперников будут известны позже.

Оба матча будут показаны прямом эфире на YouTube-канале москвичей.

После первой части чемпионата железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице с 28 очками.