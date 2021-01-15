«Локомотив» сыграет против команды из Гибралтара на тренировочном сборе в Испании
Пресс-служба «Локомотива» опубликовала список соперников железнодорожников на первом сборе в Марбелье (Испания).
23 января команда Марко Николича сыграет против «Линкольна» из Гибралтара, а 27 января — со шведским «Эстерсундом». Имена дальнейших соперников будут известны позже.
Оба матча будут показаны прямом эфире на YouTube-канале москвичей.
После первой части чемпионата железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице с 28 очками.
Определились наши соперники по двум первым контрольным матчам на сборе в Марбелье!— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 15, 2021
23 января сыграем с «Линкольном» из Гибралтара ??, а 27 января — с «Эстерсундом» из Швеции ??
Остальные соперники станут известны позднее.
Оба матча мы покажем в прямом эфире на нашем YouTube ? pic.twitter.com/gp98sqH1HW
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