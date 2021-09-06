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«Локомотив» сообщил о трудности выезда Камано из Гвинеи в связи с политической ситуацией

09:36
Франсуа Камано. Фото ФК «Локомотив»
Франсуа Камано. Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» выступил с заявлением по поводу ситуации с нападающим Франсуа Камано, который не может вылететь из Гвинеи.

Из-за сложной политической ситуации в стране заблокированы все пути въезда и выезда.

«Футбольный клуб «Локомотив» прилагает все усилия, чтобы нападающий железнодорожников смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. Клуб предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своем доме, он на постоянной связи с сотрудниками клуба», — говорится в заявлении клуба.

Камано находился в расположении сборной Гвинеи, так как 6 сентября должен был состояться матч отборочного раунда ЧМ-2022 против Марокко. Игру перенесли на неопределенный срок.

В сезоне-2021/22 25-летний футболист провел 7 матчей за «Локомотив» и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24719

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Екатерина Савостина все материалы автора

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