«Локомотив» сообщил о трудности выезда Камано из Гвинеи в связи с политической ситуацией

«Локомотив» выступил с заявлением по поводу ситуации с нападающим Франсуа Камано, который не может вылететь из Гвинеи.

Из-за сложной политической ситуации в стране заблокированы все пути въезда и выезда.

«Футбольный клуб «Локомотив» прилагает все усилия, чтобы нападающий железнодорожников смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. Клуб предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своем доме, он на постоянной связи с сотрудниками клуба», — говорится в заявлении клуба.

Камано находился в расположении сборной Гвинеи, так как 6 сентября должен был состояться матч отборочного раунда ЧМ-2022 против Марокко. Игру перенесли на неопределенный срок.

В сезоне-2021/22 25-летний футболист провел 7 матчей за «Локомотив» и не отличился результативными действиями.