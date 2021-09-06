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Источник: «Зенит» интересуется нападающим сборной Колумбии Морелосом

09:20
Альфредо Морелос. Фото The Sun
Альфредо Морелос. Фото The Sun
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Нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос попал в сферу интересов «Зенита», утверждает todofichajes.

По информации источника, 25-летний форвард намерен сменить клуб, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Шотландский клуб готов отпустить колумбийца за 15 миллионов евро.

Сообщается, что наряду с «Зенитом» информацию о Морелосе запрашивал турецкий «Бешикташ».

В нынешнем сезоне Морелос провел 7 матчей за «Рейнджерс», в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://todofichajes.com/rusia-y-turquia-las-opciones-de-morelos/

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Александр Кравченко все материалы автора

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