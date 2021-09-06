Источник: «Зенит» интересуется нападающим сборной Колумбии Морелосом
09:20
Нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос попал в сферу интересов «Зенита», утверждает todofichajes.
По информации источника, 25-летний форвард намерен сменить клуб, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Шотландский клуб готов отпустить колумбийца за 15 миллионов евро.
Сообщается, что наряду с «Зенитом» информацию о Морелосе запрашивал турецкий «Бешикташ».
В нынешнем сезоне Морелос провел 7 матчей за «Рейнджерс», в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://todofichajes.com/rusia-y-turquia-las-opciones-de-morelos/
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