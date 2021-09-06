Смолов признан лучшим игроком «Локомотива» в августе
11:15
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов признан лучшим игроком команды в августе, сообщает пресс-служба. За него свой голос отдали 21 318 болельщиков (41,4 процента).
На счету 31-летнего россиянина 6 голов в 6 матчах на старте сезона-2021/22.
На втором месте оказался полузащитник Рифат Жемалетдинов — 9168 голосов (17,8 процента). Замкнул тройку защитник Тин Едвай — 7170 голосов (13,9 процента).
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