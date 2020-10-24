«Локомотив» — «Ротор»: Лисакович и Камано выйдут на поле с первых минут
В матче 12-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» примет «Ротор». Стали известны стартовые составы команд.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Куликов, Рыбчинский, Крыховяк, Камано, Лисакович, Эдер.
Запасные: Коченков, Сухорученко, Лысцов, Сильянов, Райкович, Миранчук, Магкеев, Мухин, Титков, Иосифов, Смолов, Зе Луиш.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Гогуа, Степанов, Макаров, Жигулев, Давиташвили, Муллин, Фламарион.
Запасные: Довбня, Матрикарди, Песегов, Капиани, Серченков, Медведь, Понсе, Саплинов, Микелтадзе.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.