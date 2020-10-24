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«Локомотив» — «Ротор»: Лисакович и Камано выйдут на поле с первых минут

17:57
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В матче 12-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» примет «Ротор». Стали известны стартовые составы команд.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Куликов, Рыбчинский, Крыховяк, Камано, Лисакович, Эдер.

Запасные: Коченков, Сухорученко, Лысцов, Сильянов, Райкович, Миранчук, Магкеев, Мухин, Титков, Иосифов, Смолов, Зе Луиш.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Гогуа, Степанов, Макаров, Жигулев, Давиташвили, Муллин, Фламарион.

Запасные: Довбня, Матрикарди, Песегов, Капиани, Серченков, Медведь, Понсе, Саплинов, Микелтадзе.

Локомотив — Ротор

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