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«Локомотив» — «Ротор»: Фламарион открыл счет

19:19
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Нападающий «Ротора» Фламарион отличился в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он открыл счет в матче — 1:0.

Волгоградцы получили право на пенальти. Гильерме отбил удар бразильца, но Фламарион первым успел на добивание.

Локомотив — Ротор

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