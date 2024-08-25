«Локомотив» — «Ростов»: Самошников снова вывел хозяев вперед

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«Локомотив» забил второй мяч в ворота «Ростова» в матче 6-го тура РПЛ — 2:1.

На 38-й минуте забил Илья Самошников. Голевой передачей отметился Алексей Батраков, который ранее открыл счет.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».