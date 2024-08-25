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Сегодня, 20:42

«Локомотив» — «Ростов»: Самошников снова вывел хозяев вперед

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» забил второй мяч в ворота «Ростова» в матче 6-го тура РПЛ — 2:1.

На 38-й минуте забил Илья Самошников. Голевой передачей отметился Алексей Батраков, который ранее открыл счет.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

Илья Самошников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
3
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
4
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
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 - : -
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Алексей Батраков

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Динамо

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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 4 1 1
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