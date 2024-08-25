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Селюк: «Андрей жил мечтой играть в «Барсе». Представляете связку Месси и Аршавина?»

Алина Савинова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк вспомнил несостоявшийся переход российского полузащитника Андрея Аршавина из «Зенита» в «Барселону» в 2008 году.

«Аршавину смазали карьеру. Если бы он попал в «Барселону», как он всегда мечтал, то он выступал бы там ярче, чем в «Арсенале». Он больше подходил под испанский чемпионат. Я его знаю с 18 лет, он жил этой мечтой — играть в «Барсе». Как можно такой клуб сравнивать с «Арсеналом»? В «Барселоне» он бы по-другому раскрылся. Там такой подбор звездных игроков был, представляете связку Месси и Аршавина? Жаль, что не получилось», — цитирует Селюка Legalbet.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Всего за лондонский клуб россиянин провел 144 матча во всех турнирах, забил 31 мяч и сделал 45 результативных передач.

Источник: Legalbet
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
Дмитрий Селюк
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 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
5
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