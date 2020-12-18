«Локомотив» проиграл из-за ошибки судей? Разбираем гол Кухарчука

На 85-й минуте матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Локомотив» (3:2) арбитр Алексей Матюнин засчитал гол Ильи Кухарчука. Видеоассистенты Павел Кукуян и Антон Кобзев провели проверку и не стали вмешиваться в действия судьи. В итоге хозяева поля сравняли счет, а уже вскоре забили еще один мяч и победили.

Между тем в ходе второй голевой комбинации подмосковной команды произошел контакт мяча с частью плеча Мохамеда Конате. Возможно, сам Матюнин не видел, куда точно попал мяч. А ВАР и АВАР решили, что контакт был с той частью плеча, которой с этого сезона играть разрешено.

Но видеоповтор и стоп-кадры дают основания не согласиться с таким мнением. Получается, что судьи ошиблись, и гол Кухарчука засчитан ошибочно.

К сожалению, правила игры в футбол становятся все более «сантиметровыми» и «миллиметровыми». Фиксируются миллиметровые офсайды. Введено правило «короткого рукава», которое вряд ли облегчило работу рефери, так как и тут теперь приходится считать миллиметры — причем сделать это могут только ВАР, ведь самому судье в динамике увидеть все детали очень трудно. К тому же, как видно на примере матча в Химках, все равно итоговый вердикт судейской бригады не выглядит однозначно правильным.

(Александр Бобров)