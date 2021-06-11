Ильин попрощался с болельщиками «Ахмата»

Форвард Владимир Ильин после перехода в «Краснодар» обратился к болельщикам «Ахмата».

«Хочу выразить большую благодарность руководству «Ахмат», сотрудникам, тренерскому штабу и, конечно, отдельную благодарность болельщикам за поддержу! Я рад был быть частью клуба и бороться за результаты, защищая его цвета! Впереди новые задачи. Увидимся на футбольных полях», — написал Ильин в Instagram.

11 июня 29-летний форвард подписал с «быками» контракт до конца мая 2024 года.

Ильин выступал за «Ахмат» с 2020 года. В составе грозненского клуба он провел 40 матчей, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Ранее форвард также выступал за петербургское «Динамо», «Тосно», «Калугу», дзержинский «Химик», «Кубань» и «Урал».