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«Локомотив» показал восстановительную тренировку Баринова

12:25
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«Локомотив» в Twitter показал, как восстанавливается от травмы колена полузащитник Дмитрий Баринов.

Российский футболист будет заниматься по индивидуальной программе до 29 декабря. В январе 24-летний игрок вернется в общую группу.

«В этот раз он занимался не один, а вместе со своим племянником Димой», — говорится в твиттере клуба.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел 4 матча, отметившись 1 голом. После 19 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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