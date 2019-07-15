17:44 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" показал раздевалку перед матчем с "Рубином"

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"Локомотив" показал раздевалку перед матчем 1-го тура чемпионата России против "Рубина".

Игра пройдет в Москве на "РДЖ Арене". Начало – 20:00.

 

"Локомотив" – "Рубин": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 1-й тур, 15 июля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)

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