"Локомотив" показал раздевалку перед матчем с "Рубином"

"Локомотив" показал раздевалку перед матчем 1-го тура чемпионата России против "Рубина".
Игра пройдет в Москве на "РДЖ Арене". Начало – 20:00.
Наша раздевалка уже ждёт своих героев – #СамыйЛучшийКоллектив уже в пути на стадион ✊🏼#ЛокоРубин pic.twitter.com/Ob4NlEYDO7– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 15 июля 2019 г.
"Локомотив" – "Рубин": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 1-й тур, 15 июля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)
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