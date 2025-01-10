«Локомотив» подписал игрока молодежной сборной Белоруссии Мялковского
Нападающий Руслан Мялковский стал игроком «Локомотива», сообщает пресс-служба железнодорожников.
Соглашение с 18-летним форвардом рассчитано до 30 июня 2028 года.
Мялковский является воспитанником «Минска», выпускником «Академии АБФФ» и игроком молодежной сборной Белоруссии. С 2022 года он выступает за дзержинский «Арсенал».
Отмечается, что после подписания контракта нападающий продолжит играть и набираться опыта в белорусском клубе на правах аренды.
Источник: https://t.me/fclokomotiv/26494
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|1.03
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|2.03
|14:00
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Спартак
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