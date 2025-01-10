«Локомотив» подписал игрока молодежной сборной Белоруссии Мялковского

Нападающий Руслан Мялковский стал игроком «Локомотива», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглашение с 18-летним форвардом рассчитано до 30 июня 2028 года.

Мялковский является воспитанником «Минска», выпускником «Академии АБФФ» и игроком молодежной сборной Белоруссии. С 2022 года он выступает за дзержинский «Арсенал».

Отмечается, что после подписания контракта нападающий продолжит играть и набираться опыта в белорусском клубе на правах аренды.