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Сегодня, 17:40

Трошечкин: «Меня жаба душит тратить деньги на себя. На семью — нет, а на себя — да»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал «СЭ» о самой дорогой вещи, которую позволил себе за последние годы.

— Вы получили на Новый год настоящую футболку Лоськова. Знали, сколько она стоила?

— Изначально футболка Лоськова стоила очень дорого. Наверное, жена смогла сбить цену. Самому покупать странно такую вещь. А также понимаю, что тема денег щепетильная в нашем футболе. Понятно, что футболка Лоськова стоила меньше нового айфона, но дорого по отношению к другой игровой форме.

— Какую самую дорогую вещь вы покупали сами себе?

— Наверное, телефон. Брал его два года назад в трейд-ин, поэтому он был сильно дешевле. Меня жаба душит тратить деньги на себя. На жену, родителей, ребенка, друзей — нет, а на себя — да, — сказал Трошечкин «СЭ».

28-летний Трошечкин в этом сезоне провел за «Пари НН» 16 матчей и не отличился результативными действиями.

Александр Трошечкин
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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