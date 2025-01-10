Трошечкин: «Меня жаба душит тратить деньги на себя. На семью — нет, а на себя — да»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал «СЭ» о самой дорогой вещи, которую позволил себе за последние годы.

— Вы получили на Новый год настоящую футболку Лоськова. Знали, сколько она стоила?

— Изначально футболка Лоськова стоила очень дорого. Наверное, жена смогла сбить цену. Самому покупать странно такую вещь. А также понимаю, что тема денег щепетильная в нашем футболе. Понятно, что футболка Лоськова стоила меньше нового айфона, но дорого по отношению к другой игровой форме.

— Какую самую дорогую вещь вы покупали сами себе?

— Наверное, телефон. Брал его два года назад в трейд-ин, поэтому он был сильно дешевле. Меня жаба душит тратить деньги на себя. На жену, родителей, ребенка, друзей — нет, а на себя — да, — сказал Трошечкин «СЭ».

28-летний Трошечкин в этом сезоне провел за «Пари НН» 16 матчей и не отличился результативными действиями.