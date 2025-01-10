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Сегодня, 18:01

Батраков рассказал, на каких российских игроков равняется

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о том, кто из современных российских игроков его вдохновляет.

«Сейчас нет такого, чтобы прямо вдохновляли. Но, наверное, нужно смотреть на тех, кто уехал в Европу — Александр Головин и Леша Миранчук. Когда с ними тренируешься в сборной, что-то всегда для себя подчеркиваешь, подчерпываешь и стараешься это на поле перенести, чтобы оказаться где-то там», — цитирует Батракова «РБ Спорт».

В первой части сезона-2024/25 Батраков провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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