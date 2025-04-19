«Локомотив» — «Пари НН»: Батраков, Пиняев и Раков выйдут с первых минут

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«Локомотив» и «Пари НН» объявили составы на матч 25-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Тимофеев, Батраков, Годяев, Воробьев, Пиняев, Раков.

Запасные: Лантратов, Веселов, Ненахов, Тикнизян, Фассон, Карпукас, Топинка, Сулейманов, Сарвели, Севикян.

«Пари НН»: Лукьянов, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Трошечкин, Карапузов, Ермаков, Грулев, Боселли.

Запасные: Медведев, Кошкин, Крашевский, Шнапцев, Чистяков, Кастильо, Майга, Царукян, Весино.

Матч «Локомотив» — «Пари НН» пройдет в субботу, 19 апреля и начнется в 17.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.