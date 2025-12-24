Педро из «Зенита» занял пятое место среди лучших игроков до 20 лет вне топ-5 лиг

Нападающий «Зенита» Педро вошел в десятку лучших игроков в возрасте до 20 лет, выступающих не в топ-5 лигах мира, по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

В список вошли футболисты родившиеся не раньше 2006 года и не выступающие в чемпионатах Англии, Испании, Германии, Франции и Италии.

19-летний Педро набрал 81,8 балла и делит пятое место с полузащитником АЗ Кесом Смитом. Лидером рейтинга стал хавбек «Фейеноорда» Дживайро Рид (85 баллов), второе место занял вингер «Спортинга» Жеовани Кенда (83,6), на третьей строчке расположился полузащитник «Норшелланна» Калеб Йиренки (82,1).

Педро перешел в петербургский клуб из «Коринтианса» зимой 2024 года. В этом сезоне на счету бразильца 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 3 результативными передачами.