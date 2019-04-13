"Локомотив" обыграл "Ахмат" в матче 23-го тура и вышел на второе место в таблице РПЛ

"Локомотив" переиграл "Ахмат" в матче 23-го тура чемпионата России – 3:1.

В составе победителей отличились Федор Смолов, Алексей Миранчук и Джефферсон Фарфан. За грозненский клуб забил Раванелли.

"Локомотив", набрав 42 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат", в активе которого 30 очков, остался на десятой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

23-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Локомотив" (Москва) - 1:3 (0:1)

Голы: Смолов, 45+2 (0:1). Раванелли, 47 (1:1). Миранчук, 57 (1:2). Фарфан, 65 (1:3).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади (Роши, 70), Раванелли (Бериша, 85), Шиманьски, Иванов, Исмаэл, Балай (Мбенг, 85).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Миранчук, Баринов, Крыховяк, Фарфан (Тугарев, 90+3), Фернандеш (Идову, 90+1), Смолов (Жемалетдинов, 87).

Предупреждения: Мохаммади, 36. Крыховяк, 52. Раванелли, 81. Хеведес, 82. Баринов, 86.

Судьи: Волошин (Смоленск). Данченко (Уфа), Воронцов (Ярославль).

13 апреля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

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