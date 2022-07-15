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«Локомотив» объявил об уходе защитника Лысцова

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Защитник Виталий Лысцов и «Локомотив» прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Об этом сообщает официальный Telegram-канал клуба 15 июля.

В прошлом сезоне 26-летний российский футболист играл за «Ахмат» на правах аренды. За грозненцев он провел 15 матчей и забил один гол.

Лысцов перешел в «Локомотив» в августе 2020-го из «Крыльев Советов». Ранее он также выступал за «Бенфику Б» и «Тонделу».

Источник: https://t.me/fclokomotiv/7366
Виталий Лысцов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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