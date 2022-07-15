«Локомотив» объявил об уходе защитника Лысцова

Защитник Виталий Лысцов и «Локомотив» прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Об этом сообщает официальный Telegram-канал клуба 15 июля.

В прошлом сезоне 26-летний российский футболист играл за «Ахмат» на правах аренды. За грозненцев он провел 15 матчей и забил один гол.

Лысцов перешел в «Локомотив» в августе 2020-го из «Крыльев Советов». Ранее он также выступал за «Бенфику Б» и «Тонделу».