«Локомотив» объявил об уходе защитника Лысцова
Защитник Виталий Лысцов и «Локомотив» прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Об этом сообщает официальный Telegram-канал клуба 15 июля.
В прошлом сезоне 26-летний российский футболист играл за «Ахмат» на правах аренды. За грозненцев он провел 15 матчей и забил один гол.
Лысцов перешел в «Локомотив» в августе 2020-го из «Крыльев Советов». Ранее он также выступал за «Бенфику Б» и «Тонделу».
Источник: https://t.me/fclokomotiv/7366
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