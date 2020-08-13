«Локомотив» объявил о трансфере Райковича
13:03
Защитник Слободан Райкович перешел в «Локомотив», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на один год. Слободан будет играть под номером 41.
Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 550 тысяч евро.
Последний сезон серб провел в серии В, где играл за «Перуджу». В 12 матчах чемпионата он не отметился результативными действиями. Также за свою карьеру он поиграл за такие клубы, как «Твенте», «Витесс», «Гамбург» и «Палермо».
Во 2-м туре Тинькофф-Чемпионата России «Локо» на своем поле примет «Краснодар». Матч состоится 15 августа.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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