«Локомотив» объявил о трансфере Райковича

Защитник Слободан Райкович перешел в «Локомотив», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на один год. Слободан будет играть под номером 41.

Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 550 тысяч евро.

Последний сезон серб провел в серии В, где играл за «Перуджу». В 12 матчах чемпионата он не отметился результативными действиями. Также за свою карьеру он поиграл за такие клубы, как «Твенте», «Витесс», «Гамбург» и «Палермо».

Во 2-м туре Тинькофф-Чемпионата России «Локо» на своем поле примет «Краснодар». Матч состоится 15 августа.