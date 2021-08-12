«Локомотив» — о матче с «Зенитом»: «Время дать сдачи»
Пресс-служба «Локомотива» опубликовала промо-ролик перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
В видео фигурируют моменты из прошлых игр железнодорожников с командой из Санкт-Петербурга. В ролике принял участие защитник московской команды Мурило.
«Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам», — говорится в подписи к ролику.
Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам ??— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 12, 2021
15.08.2021 «РЖД Арена» ?? pic.twitter.com/enlkWOcf2R
«Локомотив» не выигрывал у «Зенита» с сентября 2019 года, в последних 5 матчах было зафиксировано 3 победы сине-бело-голубых и 2 ничьи. Последние 2 игры закончились разгромными поражениями железнодорожников со счетом 0:3 и 1:6.
Матч 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» состоится в Москве 15 августа, начало — в 17.30 (мск).
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